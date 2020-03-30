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Астрофизик попал в больницу, разрабатывая устройство для борьбы с COVID-19

Австралийский астрофизик попал в больницу с застрявшими в носу магнитами, которые он использовал во время эксперимента. Ученый разрабатывал устройство для борьбы с COVID-19, которое бы уменьшало количество контактов лица с руками.

Даниэль Рирдон, научный сотрудник Мельбурнского университета в Австралии, был госпитализирован после неудачной разработки устройства в виде магнитного ожерелья. Девайс должен был подавать сигнал тревоги каждый раз, когда человек автоматически подносил бы руки к своему лицу. По задумке ученого, этот проект снижал вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Но после нескольких неудачных попыток австралиец решил найти другой подход.

Присоединив магниты к ушам и носу, астрофизик впоследствии не мог их снять из-за сильного контакта между чужеродными предметами. Впоследствии врачам удалось извлечь все детали прибора из изобретателя, который пообещал больше "не экспериментировать с магнитами". Хотя медики поблагодарили физика за попытку борьбы с распространением коронавируса, они посоветовали по‑другому избавляться от скуки во время самоизоляции.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:14

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