Астрофизик попал в больницу, разрабатывая устройство для борьбы с COVID-19





Даниэль Рирдон, научный сотрудник Мельбурнского университета в Австралии, был госпитализирован после неудачной разработки устройства в виде магнитного ожерелья. Девайс должен был подавать сигнал тревоги каждый раз, когда человек автоматически подносил бы руки к своему лицу. По задумке ученого, этот проект снижал вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Но после нескольких неудачных попыток австралиец решил найти другой подход.Присоединив магниты к ушам и носу, астрофизик впоследствии не мог их снять из-за сильного контакта между чужеродными предметами. Впоследствии врачам удалось извлечь все детали прибора из изобретателя, который пообещал больше "не экспериментировать с магнитами". Хотя медики поблагодарили физика за попытку борьбы с распространением коронавируса, они посоветовали по‑другому избавляться от скуки во время самоизоляции.