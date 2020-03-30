Компания Huawei собирается вернуть в свои смартфоны Google-сервисы





Соответствующими планами на будущее с журналистами поделился президент корпорации Ричард Ю. Он выразил надежду, что Huawei получит лицензию от американского правительства, чтобы использовать обслуживание Google, в частности Play Store. Таким образом компания сможет предложить владельцам смартфонов больший выбор наряду с собственными сервисами.Для того, чтобы в каталоге программ Huawei App Gallery появились все популярные дополнения, уйдет 1-2 года. Как отметил эксперт, сотрудничество с упомянутой корпорацией и другими предприятиями-партнерами всегда было взаимовыгодным.