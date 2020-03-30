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Компания Huawei собирается вернуть в свои смартфоны Google-сервисы

Из-за запрета на применение Google-сервисов, наложенного на Huawei в прошлом году, компания решила создавать свой каталог приложений в смартфонах. Однако теперь она хочет возобновить сотрудничество с бывшими коллегами.

Соответствующими планами на будущее с журналистами поделился президент корпорации Ричард Ю. Он выразил надежду, что Huawei получит лицензию от американского правительства, чтобы использовать обслуживание Google, в частности Play Store. Таким образом компания сможет предложить владельцам смартфонов больший выбор наряду с собственными сервисами.

Для того, чтобы в каталоге программ Huawei App Gallery появились все популярные дополнения, уйдет 1-2 года. Как отметил эксперт, сотрудничество с упомянутой корпорацией и другими предприятиями-партнерами всегда было взаимовыгодным.

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Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:06

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