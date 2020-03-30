В США от коронавируса умер автор хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл





69-летний Алан Мерилл умер в Нью-Йорке после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Эту информацию подтвердила его дочь Лора на веб-платформе Facebook. Известно, что наследнице дали 2 минуты, чтобы попрощаться со своим знаменитым отцом, тело которого увезли службы по эпидемиологическому контролю. "Он выглядел мирным, и когда я уходила, все еще была надежда, что его имя не появится в сводках новостей", добавила она.Родственница автора композиции I Love Rock 'n' Roll обратилась к соотечественникам с просьбой "отнестись серьезно к текущей ситуации", поскольку болезнь может поразить любого. Лора Мерилл подчеркнула, что выход на работу и зарабатывание денег не имеет никакого значения, когда человек подвергает своих близких опасности. Известно, что Алан Мерилл создал I Love Rock 'n' Roll в 1975 году вместе с музыкантом Джейком Хукером, который входил в состав рок-коллектива Arrows. Всемирную популярность этой песни принес кавер Джоан Джетт в 1982-м.