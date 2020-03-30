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В Госдуме могут ввести льготы для пенсионеров-миллионеров по уплате налога на проценты

Представители Госдумы выступили с инициативой ввести российским пенсионерам-миллионерам режим льгот по поводу уплаты налога на проценты. Соответствующее предложение прозвучало от Комитета ГД по труду.

Данная мера относится к тем людям, кто на протяжении долгих лет хранил сбережения в банке и рассматривал прибыль от них как добавку к пенсии, выплачиваемой государством. С информацией о предложении выступил председатель Госдумы Ярослав Нилов. Тем не менее окончательное решение относительно данного вопроса пока не принималось. Введение НДФЛ с вкладов на сумму более миллиона рублей оказалась одной из наиболее обсуждаемых мер, о которой заявил президент во время последнего обращения к жителям РФ.

Как подчеркнули многие социологи, часто хранение денежных средств на депозитах выбирают пенсионеры. Эксперты считают, что освобождение пожилых людей из вышеназванной категории от такого налога возможно при поднятии установленной суммы. Вопрос по поводу НФДЛ специалисты должны решить до 20-го апреля.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:43

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