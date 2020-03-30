АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Тимати показал, как он пользуется лифтом во время карантина

Рэпер Тимати показал, как он пользуется лифтом во время карантина из-за коронавирусной инфекции. Артист опубликовал соответствующий ролик на своей странице в Instagram.

На новом видео Тимати запечатлел, как он использует зажигалку, чтобы лишний раз не контактировать с предметами общего пользования. В данном случае ими оказались кнопки лифта. К зажигалке, которую использует музыкант, приклеена согнутая проволока, которая достаточно крепкая, чтобы ею было удобно нажимать на кнопку. Затем артист обеззаразил ее с помощью огня, воспользовавшись зажигалкой. В комментариях поклонники заметили, что Тимати использовал зажигалку из “Пятерочки”, поэтому заподозрили его в скрытой рекламе.

Как известно, артист выступает за сокращение контактов с людьми в период карантина из-за коронавируса. Например, он снялся в клипе “Самоизоляция” вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Димой Биланом и другими звездами, о чем передает NewInform.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тимати показал, как он пользуется лифтом во время…
«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах…
Врачи: На коронавирус могут указывать признаки сердечного…
Microsoft отказалась инвестировать в технологию распознавания лиц после скандала с…
Экс-участник группы Cream Эрик Клэптон празднует…
В Минздраве дали советы россиянам по поводу…
12 сезон сериала "Ходячие мертвецы" может стать…
Звезда “Холопа” Милош Бикович самоизолировался в горах на время…
Начались продажи «исключительного» смартфона ZTE Axon…
Chevrolet Colorado обзавелся двигателем…
Звезду "Дома-2" Сашу Артемову раскритиковали за постаревший вид из-за тяжелых…
Врачи в Москве используют «умные очки» в борьбе с…
Доктор Юрий Ярошенко: «Единственный выход побороть коронавирус – это…
Ксения Бородина переживает за малый бизнес в условиях карантина: "Сколько людей доход…
Российские торговые центры каждый день теряют 50-100 млн рублей вследствие…
В России призвали законодательно запретить употребление в пищу летучих…
Историки: Хемингуэй грозился разорвать контракт с британским издателем из-за…
Президент СБР Владимир Драчев сообщил о подтверждении коронавируса у Анастасии…
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях…
Курбан Омаров призвал россиян самоизолироваться из-за пандемии…
Ученые озвучили главные способы укрепления семейных отношений во время…
Компания Genesis представила новый седан…
«Пойду в маске и перчатках»: Рената Литвинова будет разносить еду пожилым соседям во время…
Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля…
Ксения Бородина прокомментировала драку Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова: "Нельзя начинать отношения так…
Тюменские хирурги извлекли у пациентки опухоль с зубами и волосами…
В Центральном парке Нью-Йорка откроется мобильный госпиталь для заражённых…
Компания BMW сохранит цены на автомобили в…
Просмотреть все новости