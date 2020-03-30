Тимати показал, как он пользуется лифтом во время карантина
Рэпер Тимати показал, как он пользуется лифтом во время карантина из-за коронавирусной инфекции. Артист опубликовал соответствующий ролик на своей странице в Instagram.
На новом видео Тимати запечатлел, как он использует зажигалку, чтобы лишний раз не контактировать с предметами общего пользования. В данном случае ими оказались кнопки лифта. К зажигалке, которую использует музыкант, приклеена согнутая проволока, которая достаточно крепкая, чтобы ею было удобно нажимать на кнопку. Затем артист обеззаразил ее с помощью огня, воспользовавшись зажигалкой. В комментариях поклонники заметили, что Тимати использовал зажигалку из “Пятерочки”, поэтому заподозрили его в скрытой рекламе.
Как известно, артист выступает за сокращение контактов с людьми в период карантина из-за коронавируса. Например, он снялся в клипе “Самоизоляция” вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Димой Биланом и другими звездами, о чем передает NewInform.
На новом видео Тимати запечатлел, как он использует зажигалку, чтобы лишний раз не контактировать с предметами общего пользования. В данном случае ими оказались кнопки лифта. К зажигалке, которую использует музыкант, приклеена согнутая проволока, которая достаточно крепкая, чтобы ею было удобно нажимать на кнопку. Затем артист обеззаразил ее с помощью огня, воспользовавшись зажигалкой. В комментариях поклонники заметили, что Тимати использовал зажигалку из “Пятерочки”, поэтому заподозрили его в скрытой рекламе.
Как известно, артист выступает за сокращение контактов с людьми в период карантина из-за коронавируса. Например, он снялся в клипе “Самоизоляция” вместе с Филиппом Киркоровым, Ольгой Бузовой, Димой Биланом и другими звездами, о чем передает NewInform.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:33