Врачи: На коронавирус могут указывать признаки сердечного приступа





Источник сообщил, что не так давно 64-летний пациент поступил в медицинское учреждение в Нью-Йорке с признаками, которые наблюдаются у людей при сердечном приступе. Врачи зафиксировали аномальный сердечный ритм и высокий уровень тропонина в крови, а это свидетельствует о проблемах с сердца.Тем не менее, выяснилось, что причиной такого состояния человека стала коронавирусная инфекция. Ему удалось выздороветь после 12-дневного лечения, однако были сообщения о похожих случаях в Соединённых Штатах Америки и иных странах. Теперь медики задаются вопросом: когда поступают больные, имеющие явные симптомы сердечного приступа, стоит ли вначале исключить коронавирус либо это будет пустой тратой времени для тех, кто в действительности получил инфаркт миокарда.Необходимо отметить, что в издании JAMA Cardiology был размещён доклад о проблемах с сердцем у пациентов с данным недугом в Ухане. В журнале есть записи и о 53-летней итальянке, у которой на фоне коронавируса развился миокардит.