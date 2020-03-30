Врачи: На коронавирус могут указывать признаки сердечного приступа
Индийские врачи выяснили, что на коронавирус могут указывать признаки сердечного приступа. Об этом передаёт издание The Times of India.
Источник сообщил, что не так давно 64-летний пациент поступил в медицинское учреждение в Нью-Йорке с признаками, которые наблюдаются у людей при сердечном приступе. Врачи зафиксировали аномальный сердечный ритм и высокий уровень тропонина в крови, а это свидетельствует о проблемах с сердца.
Тем не менее, выяснилось, что причиной такого состояния человека стала коронавирусная инфекция. Ему удалось выздороветь после 12-дневного лечения, однако были сообщения о похожих случаях в Соединённых Штатах Америки и иных странах. Теперь медики задаются вопросом: когда поступают больные, имеющие явные симптомы сердечного приступа, стоит ли вначале исключить коронавирус либо это будет пустой тратой времени для тех, кто в действительности получил инфаркт миокарда.
Необходимо отметить, что в издании JAMA Cardiology был размещён доклад о проблемах с сердцем у пациентов с данным недугом в Ухане. В журнале есть записи и о 53-летней итальянке, у которой на фоне коронавируса развился миокардит.
Источник сообщил, что не так давно 64-летний пациент поступил в медицинское учреждение в Нью-Йорке с признаками, которые наблюдаются у людей при сердечном приступе. Врачи зафиксировали аномальный сердечный ритм и высокий уровень тропонина в крови, а это свидетельствует о проблемах с сердца.
Тем не менее, выяснилось, что причиной такого состояния человека стала коронавирусная инфекция. Ему удалось выздороветь после 12-дневного лечения, однако были сообщения о похожих случаях в Соединённых Штатах Америки и иных странах. Теперь медики задаются вопросом: когда поступают больные, имеющие явные симптомы сердечного приступа, стоит ли вначале исключить коронавирус либо это будет пустой тратой времени для тех, кто в действительности получил инфаркт миокарда.
Необходимо отметить, что в издании JAMA Cardiology был размещён доклад о проблемах с сердцем у пациентов с данным недугом в Ухане. В журнале есть записи и о 53-летней итальянке, у которой на фоне коронавируса развился миокардит.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:27