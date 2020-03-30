Microsoft отказалась инвестировать в технологию распознавания лиц после скандала с AnyVision
Представители Microsoft заявили, что компания больше не будет инвестировать в технологию распознавания лиц. Причиной тому послужил скандал с израильским стартапом AnyVision.
Многие правозащитники критиковали фирму AnyVision из Израиля, которая применяла свое программное обеспечение для слежки за жителями Палестины на Западном берегу реки Иордан. В то же время компания Microsoft провела собственное независимое исследование, которое опровергло обвинения в сторону стартапа. Несмотря на то, что AnyVision не злоупотребляла технологией для собственного правительства, американский техгигант теперь не будет инвестировать в другие фирмы, которые занимаются разработкой систем распознавания лиц.
Хотя бренд отказался от дальнейших исследований, у неё уже есть подобная технология на платформе облачных вычислений Azure. API Face предоставляет возможность программисту встроить распознавание лиц в свои приложения для эффективного и безопасной работы с юзером. Представители Microsoft добавили, что они не будут продавать этот прототип правительственным организациям, поскольку хотят установить контроль над чувствительными разработками.
Многие правозащитники критиковали фирму AnyVision из Израиля, которая применяла свое программное обеспечение для слежки за жителями Палестины на Западном берегу реки Иордан. В то же время компания Microsoft провела собственное независимое исследование, которое опровергло обвинения в сторону стартапа. Несмотря на то, что AnyVision не злоупотребляла технологией для собственного правительства, американский техгигант теперь не будет инвестировать в другие фирмы, которые занимаются разработкой систем распознавания лиц.
Хотя бренд отказался от дальнейших исследований, у неё уже есть подобная технология на платформе облачных вычислений Azure. API Face предоставляет возможность программисту встроить распознавание лиц в свои приложения для эффективного и безопасной работы с юзером. Представители Microsoft добавили, что они не будут продавать этот прототип правительственным организациям, поскольку хотят установить контроль над чувствительными разработками.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:21