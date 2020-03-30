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Microsoft отказалась инвестировать в технологию распознавания лиц после скандала с AnyVision

Представители Microsoft заявили, что компания больше не будет инвестировать в технологию распознавания лиц. Причиной тому послужил скандал с израильским стартапом AnyVision.

Многие правозащитники критиковали фирму AnyVision из Израиля, которая применяла свое программное обеспечение для слежки за жителями Палестины на Западном берегу реки Иордан. В то же время компания Microsoft провела собственное независимое исследование, которое опровергло обвинения в сторону стартапа. Несмотря на то, что AnyVision не злоупотребляла технологией для собственного правительства, американский техгигант теперь не будет инвестировать в другие фирмы, которые занимаются разработкой систем распознавания лиц.

Хотя бренд отказался от дальнейших исследований, у неё уже есть подобная технология на платформе облачных вычислений Azure. API Face предоставляет возможность программисту встроить распознавание лиц в свои приложения для эффективного и безопасной работы с юзером. Представители Microsoft добавили, что они не будут продавать этот прототип правительственным организациям, поскольку хотят установить контроль над чувствительными разработками.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:21

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