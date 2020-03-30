В Минздраве дали советы россиянам по поводу самоизоляции





Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что пребывание в самоизоляции не отменяет необходимости в физической активности. Согласно рекомендациям ВОЗ, 150 минут умеренной нагрузки в неделю может сохранить организм в тонусе. Более того, оздоровляться возможно даже в домашних условиях, что включает в себя комплекс простейших упражнений: растяжку, «планку», танцы, игры с детьми или активная ходьба в помещении.Салагай посоветовал россиянам обратить внимание на онлайн курсы по физической подготовке, которые можно найти на многих популярных веб-платформах. Из предложенных комплексов нужно подобрать схему тренировок с учетом возраста и состояния здоровья. Нельзя также забывать о важности правильного питания во время пандемии. Необходимо есть побольше овощей и фруктов, пить рекомендуемое количество воды, ограничить употребление сладких напитков, соли, сахара и жиров.