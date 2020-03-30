12 сезон сериала "Ходячие мертвецы" может стать заключительным

По словам источников, решение ещё не приняли, тем не менее такая вероятность всё же существует. В минувшем году проект продлили на 11 сезон, а шесть лет назад продюсер Дэвид Альперт делился далеко идущими планами, охватывающими в том числе и 12 сезон. Таким образом, вполне возможно, что именно такую продолжительность телесериала ещё ранее предусмотрели его разработчики.Роберт Киркман уже завершил серию комиксов, ставших основой шоу. В настоящее время у продюсеров есть задача адаптировать оставшиеся четыре тома. Данного материала хватит на два сезона, а значит, слухи могут оказаться правдивыми. На сегодняшний день поклонники "Ходячих мертвецов" ожидают три эпизода 10 сезона, два из которым будут доступны совсем скоро. Вместе с тем финальную серию пришлось отложить вследствие пандемии коронавируса.