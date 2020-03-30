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12 сезон сериала "Ходячие мертвецы" может стать заключительным

12 сезон популярного американского постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы" может стать заключительным. Об этом сообщили инсайдеры из телеканала AMC Networks.
12 сезон сериала "Ходячие мертвецы" может стать заключительным

По словам источников, решение ещё не приняли, тем не менее такая вероятность всё же существует. В минувшем году проект продлили на 11 сезон, а шесть лет назад продюсер Дэвид Альперт делился далеко идущими планами, охватывающими в том числе и 12 сезон. Таким образом, вполне возможно, что именно такую продолжительность телесериала ещё ранее предусмотрели его разработчики.

Роберт Киркман уже завершил серию комиксов, ставших основой шоу. В настоящее время у продюсеров есть задача адаптировать оставшиеся четыре тома. Данного материала хватит на два сезона, а значит, слухи могут оказаться правдивыми. На сегодняшний день поклонники "Ходячих мертвецов" ожидают три эпизода 10 сезона, два из которым будут доступны совсем скоро. Вместе с тем финальную серию пришлось отложить вследствие пандемии коронавируса.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:00

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