Звезда “Холопа” Милош Бикович самоизолировался в горах на время карантина

Милош Бикович отправился далеко за город ради того, чтобы изолировать себя от вируса. Актер выбрал место в горах, где часто отправляется на прогулки. Артист снимает медицинскую маску только тогда, когда отходит достаточно далеко от дома, в котором живет. Он напомнил, что в городе так делать нельзя, поскольку защита необходима в условиях пандемии, как и ограничения, вводимые властями.Бикович раскритиковал соотечественников, которые гуляют по улицам, будто у них начались каникулы. Артист подчеркнул, что сейчас необходимо набраться ответственности, поскольку ситуация набрала серьезные обороты. Милош Бикович посоветовал своим поклонникам оставаться дома и беречь жизнь. В комментариях поклонники согласились с его мнением, а также назвали местность, где он остановился, волшебной. Свой пост актер дополнил свежими кадрами с прогулки, на которых он запечатлен на фоне гор.