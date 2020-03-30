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Звезду "Дома-2" Сашу Артемову раскритиковали за постаревший вид из-за тяжелых родов

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Александра Артемова делится со своими подписчиками в Instagram советами по воспитанию детей, общается, просит помощи и рассказывает о достижениях своей дочери. Однако на свежем снимке, отметили фолловеры, брюнетка выглядит явно постаревшей, на что повлияли, по их мнению, тяжелые роды.
Звезду "Дома-2" Сашу Артемову раскритиковали за постаревший вид из-за тяжелых родов

На своей странице в Instagram блогер и звезда проекта "Дом-2" Саша Артемова опубликовала снимок с дочерью, представ в новом имидже. Теперь молодая мамочка стала блондинкой, но фолловеры тут же раскритиковали ее за уставший вид и постаревшее лицо.

Многие отметили, что молодая девушка стала выглядеть на 40 лет, под глазами видны синяки, а на лице стали заметны морщины. Большинство сошлись на мнении, что таким негативным образом на внешность экс-проектантки повлияли тяжелые роды. Саша Артемова, как известно, сутки пыталась родить сама, но затем ей сделали кесарево сечение. Сама же блогер не раз признавалась, что материнство ей пока дается очень тяжело.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:34

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