Ксения Бородина переживает за малый бизнес в условиях карантина: "Сколько людей доход потеряли"

Телеведущая Ксения Бородина, как известно, и сама является бизнеследи, у нее есть свой салон красоты и детская батутная арена. На данный момент подобные заведения в России закрыты в связи с карантином и пандемией коронавируса. О себе, тем не менее, звезда в микороблоге в Instagram ни слова не сказала, однако посвятила новую публикацию бизнесменам с малым и средним доходом.Как отметила Ксения Бородина, средний и мелкий бизнес в большинстве закроется, люди потеряют доход и не смогут кормить семьи. Телеведущая отметила, что здоровье населения, конечно же, важнее, но и оно пострадает, если человек банально лишится средств к существованию. Сама теледива готовится к первому своему эфиру после карантина.