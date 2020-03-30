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Ксения Бородина переживает за малый бизнес в условиях карантина: "Сколько людей доход потеряли"

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина после поездки в Куршевель находится дома на двухнедельном карантине. Так как срок подходит к концу, уже скоро теледива снова появится на экранах, однако она переживает за малый бизнес в условиях пандемии.
Ксения Бородина переживает за малый бизнес в условиях карантина: "Сколько людей доход потеряли"

Телеведущая Ксения Бородина, как известно, и сама является бизнеследи, у нее есть свой салон красоты и детская батутная арена. На данный момент подобные заведения в России закрыты в связи с карантином и пандемией коронавируса. О себе, тем не менее, звезда в микороблоге в Instagram ни слова не сказала, однако посвятила новую публикацию бизнесменам с малым и средним доходом.

Как отметила Ксения Бородина, средний и мелкий бизнес в большинстве закроется, люди потеряют доход и не смогут кормить семьи. Телеведущая отметила, что здоровье населения, конечно же, важнее, но и оно пострадает, если человек банально лишится средств к существованию. Сама теледива готовится к первому своему эфиру после карантина.

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Добавил: Joker Сегодня, 13:08

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