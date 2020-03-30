Начались продажи «исключительного» смартфона ZTE Axon 11





Изначально мобильное устройство появилось на домашнем рынке китайского предприятия. Приобрести ZTE Axon 11 можно по цене 380 долларов за модификацию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. При покупке версии смартфона за 422 доллара пользователю предлагается модель с формулой памяти 8/128 Гб, а за сборку, стоимостью в 479 долларов – 8/256 Гб. Аппарат оснастили экраном с диагональю 6,47 дюймов. Также присутствует селфишот на 20 Мп.Основная камера девайса представлена 4-мя модулями на 2, 8,2 и 64 Мп. За производительность «исключительного» Axon 11 отвечает процессор Snapdragon 756G, а бесперебойное функционирование осуществляется за счет аккумулятора на 4 000 мАч.