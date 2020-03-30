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Chevrolet Colorado обзавелся двигателем V8

Линейка силовых установок для Chevrolet Colorado пополнилась новым двигателем V8, который не предусмотрен заводским вариантом. Над улучшением автомобиля потрудились сотрудники ателье First Lingenfelter.

В настоящее время у дилеров американского производителя имеется версия авто, получившая 3,6-литровый LGZ V6 на 308 л.с., а также дизельный Duramax LWN inline-4 на 181 л.с. Однако ателье First Lingenfelter предлагает к приобретению комплект нагнетателя для бензиновой версии, благодаря которому становится возможным повысить мощность до 450 л.с.

Владельцам флагманского Chevrolet Colorado ZR2 доступен мотор LT4 V8, которым оснащается C7 Chevrolet Colorado Z06 и Cadillac CTS-V. Эта версия не предусматривается в заводском исполнении. Изначально данный агрегат способен генерировать порядка 650 л.с. при 881 Нм крутящего момента, но благодаря проведенной работе специалистов мощность удалось нарастить до более внушительных 720 л.с.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:40

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