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Врачи в Москве используют «умные очки» в борьбе с коронавирусом

Врачи столичных больниц начали использовать «умные очки» для борьбы с коронавирусом. Устройства, помогающие выявлять инфекцию, теперь появились в трех медучреждениях Москвы.
Врачи в Москве используют «умные очки» в борьбе с коронавирусом

Главврач московского госпиталя в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уже в трех больницах, занимающихся выявлением COVID-19, появились специальные «умные очки». Эти гаджеты позволяют медикам осматривать пациентов и собирать консилиум в удаленном режиме. Они также снижают риск инфицирования и время общения с больными. Суть работы состоит в том, что специалисты собираются в виртуальной комнате и изучают пациента, которого демонстрируют эксперты из очага инфекции.

Проценко также добавил, что эффективность устройства оказалась столь высокой, что его экземпляры уже доставили в три московские больницы. В скором времени к проекту Smart Glasses присоединятся все медицинские учреждения столицы. Подобной задачей будут заниматься специалисты из оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом. По последним данным, 1014 человек заболели COVID-19 в Москве, 28 граждан выздоровели, а шесть скончались.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:24

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