Президент СБР Владимир Драчев сообщил о подтверждении коронавируса у Анастасии Халиуллиной
Анастасия Хилиуллина заразилась коронавирусом. О подтверждении наличия болезни у биатлонистки сообщил президент СБР Владимир Драчев.
Согласно информации политического деятеля, результат теста у двукратной обладательницы «серебра» чемпионата страны оказался положительным. Сейчас тренеры по резерву занимаются сбором полных сведений по поводу ситуации с Анастасией Халиуллиной.
По словам Владимира Драчева, результаты появятся на протяжении дня. Сейчас биатлонистка, у которой подтвердился коронавирус, находится в стационарном отделении одной из местных клиник, добавил президент СБР.
Согласно информации политического деятеля, результат теста у двукратной обладательницы «серебра» чемпионата страны оказался положительным. Сейчас тренеры по резерву занимаются сбором полных сведений по поводу ситуации с Анастасией Халиуллиной.
По словам Владимира Драчева, результаты появятся на протяжении дня. Сейчас биатлонистка, у которой подтвердился коронавирус, находится в стационарном отделении одной из местных клиник, добавил президент СБР.
Спорт
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:34