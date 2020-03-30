Президент СБР Владимир Драчев сообщил о подтверждении коронавируса у Анастасии Халиуллиной





Согласно информации политического деятеля, результат теста у двукратной обладательницы «серебра» чемпионата страны оказался положительным. Сейчас тренеры по резерву занимаются сбором полных сведений по поводу ситуации с Анастасией Халиуллиной.По словам Владимира Драчева, результаты появятся на протяжении дня. Сейчас биатлонистка, у которой подтвердился коронавирус, находится в стационарном отделении одной из местных клиник, добавил президент СБР.