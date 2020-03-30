Российские торговые центры каждый день теряют 50-100 млн рублей вследствие простоя
Пандемия коронавируса стала причиной закрытия российских торговых центров. Вследствие простоя подобные предприятия каждый день теряют 50-100 млн рублей.
Такие данные предоставил предприниматель Булат Шакиров, отметивший, что обороты арендаторов составляют не одну сотню миллионов рублей. По его мнению, в настоящее время сумму долга ТЦ перед банками можно оценить более чем в 2 трлн российских денежных единиц, а в дальнейшем эта цифра лишь возрастёт. Эксперт подчеркнул: предприятиям нужна не отсрочка налогов, которую предложило Министерство промышленности и торговли РФ, а их отмена. Кроме того, существует потребность в изменении структуры кредитов в банках с государственным участием.
Шакиров заметил, что заплатить за аренду помещения арендаторам сейчас сложно, поскольку у них отсутствуют продажи, торговые центры могут объявить о банкротстве, вследствие чего примерно 3000 людей потеряют работу. Как добавил эксперт, если удастся решить вышеуказанные вопросы, предприниматели смогут пережить текущий кризис, передаёт ТАСС.
Такие данные предоставил предприниматель Булат Шакиров, отметивший, что обороты арендаторов составляют не одну сотню миллионов рублей. По его мнению, в настоящее время сумму долга ТЦ перед банками можно оценить более чем в 2 трлн российских денежных единиц, а в дальнейшем эта цифра лишь возрастёт. Эксперт подчеркнул: предприятиям нужна не отсрочка налогов, которую предложило Министерство промышленности и торговли РФ, а их отмена. Кроме того, существует потребность в изменении структуры кредитов в банках с государственным участием.
Шакиров заметил, что заплатить за аренду помещения арендаторам сейчас сложно, поскольку у них отсутствуют продажи, торговые центры могут объявить о банкротстве, вследствие чего примерно 3000 людей потеряют работу. Как добавил эксперт, если удастся решить вышеуказанные вопросы, предприниматели смогут пережить текущий кризис, передаёт ТАСС.
Экономика
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 13:04