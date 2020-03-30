Российские торговые центры каждый день теряют 50-100 млн рублей вследствие простоя





Такие данные предоставил предприниматель Булат Шакиров, отметивший, что обороты арендаторов составляют не одну сотню миллионов рублей. По его мнению, в настоящее время сумму долга ТЦ перед банками можно оценить более чем в 2 трлн российских денежных единиц, а в дальнейшем эта цифра лишь возрастёт. Эксперт подчеркнул: предприятиям нужна не отсрочка налогов, которую предложило Министерство промышленности и торговли РФ, а их отмена. Кроме того, существует потребность в изменении структуры кредитов в банках с государственным участием.Шакиров заметил, что заплатить за аренду помещения арендаторам сейчас сложно, поскольку у них отсутствуют продажи, торговые центры могут объявить о банкротстве, вследствие чего примерно 3000 людей потеряют работу. Как добавил эксперт, если удастся решить вышеуказанные вопросы, предприниматели смогут пережить текущий кризис, передаёт ТАСС.