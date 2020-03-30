АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В России призвали законодательно запретить употребление в пищу летучих мышей

На фоне коронавируса в России намерены на законодательном уровне ограничить прием в пищу некоторых экзотических животных, включая змей, летучих мышей и обезьян. Эксперты отмечают влияние культуры Китая на Дальний Восток.

Представляющий Заксообрание Ленобласти Владимир Петров адресовал на рассмотрение стоящему во главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с просьбой ввести ограничения на продажу и приготовление животных, не имеющих промыслового значения, к которым относятся также и летучие мыши.

Законодатель обратил внимание, что по всей стране приходится противостоять коронавирусу, но необходимым он также считает предотвращение создания новой угрозы. Дело в том, что COVID-19 мог появиться в Китае в результате использования экзотических животных в качестве пищи. В некоторых заведениях России предлагаются подобные блюда, их депутат считает вероятными источниками развития новых вирусов. Кроме того, под ограничения могут попасть экзотические блюда, родом из Азии и Африки.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Доктор Юрий Ярошенко: «Единственный выход побороть коронавирус – это…
Ксения Бородина переживает за малый бизнес в условиях карантина: "Сколько людей доход…
Российские торговые центры каждый день теряют 50-100 млн рублей вследствие…
В России призвали законодательно запретить употребление в пищу летучих…
Историки: Хемингуэй грозился разорвать контракт с британским издателем из-за…
Президент СБР Владимир Драчев сообщил о подтверждении коронавируса у Анастасии…
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях…
Курбан Омаров призвал россиян самоизолироваться из-за пандемии…
Ученые озвучили главные способы укрепления семейных отношений во время…
Компания Genesis представила новый седан…
«Пойду в маске и перчатках»: Рената Литвинова будет разносить еду пожилым соседям во время…
Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля…
Ксения Бородина прокомментировала драку Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова: "Нельзя начинать отношения так…
Тюменские хирурги извлекли у пациентки опухоль с зубами и волосами…
В Центральном парке Нью-Йорка откроется мобильный госпиталь для заражённых…
Компания BMW сохранит цены на автомобили в…
Ученые сумели из черного цвета извлечь другие…
Астрофизики определили необычную форму…
Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вернулся к Аните Кобелевой, не дождавшись Кристины…
Ученый МФТИ Павел Волчков: Коронавирус способен передаваться домашним животным от…
В Сети раскрыты характеристики новых процессоров…
Правительство может увеличить продажи ценностей из Госфонда до конца…
Президент «Автомобильного союза» Сергей Канаев назвал главный минус современных внедорожников и…
Во время купания на Сейшелах со звезды «Дом-2» Марины Африкантовой слетело…
Владельцем самой дорогой "Оки" России можно стать за 87 000…
В Китае сошли с рельсов и опрокинулись несколько вагонов пассажирского…
Нейробиологи: Машинное обучение улучшит понимание тяжести опухолей головного…
Роскачество назвало самые удобные приложения для онлайн-консультации с…
Просмотреть все новости