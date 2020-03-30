В России призвали законодательно запретить употребление в пищу летучих мышей





Представляющий Заксообрание Ленобласти Владимир Петров адресовал на рассмотрение стоящему во главе Минздрава Михаилу Мурашко обращение с просьбой ввести ограничения на продажу и приготовление животных, не имеющих промыслового значения, к которым относятся также и летучие мыши.Законодатель обратил внимание, что по всей стране приходится противостоять коронавирусу, но необходимым он также считает предотвращение создания новой угрозы. Дело в том, что COVID-19 мог появиться в Китае в результате использования экзотических животных в качестве пищи. В некоторых заведениях России предлагаются подобные блюда, их депутат считает вероятными источниками развития новых вирусов. Кроме того, под ограничения могут попасть экзотические блюда, родом из Азии и Африки.