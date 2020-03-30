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Историки: Хемингуэй грозился разорвать контракт с британским издателем из-за цензуры

Американские историки рассказали, что Эрнест Хемингуэй в свое время грозился разорвать контракт с британским издателем из-за цензуры. Речь идет о произведении “Смерть после полудня”, из которого убрали бранные слова.
Историки: Хемингуэй грозился разорвать контракт с британским издателем из-за цензуры

Темпераментный американский писатель Эрнест Хемингуэй был в ярости, когда узнал, что английское издание его последней книги “Смерть после полудня” было очищено от нецензурной лексики. Об этом свидетельствует недавно обнаруженное и неопубликованное письмо: "Я буду самостоятельно решать, что пишу и что - нет", - возмутился он в обращении к своему британскому издателю. Известно, что романист не замедлил с критикой после того, как ему по почте отправили первый экземпляр повести, выпущенной в 1932 году.

К тому времени американец уже успел обрести глобальную популярность после публикации "Прощай, оружие!". Основной причиной столь агрессивной реакции эксперты называют факт того, что издатели известили Хемингуэя относительно правок. Свою позицию писатель аргументировал тем, что "издатель не является его викарием". Текст автора из США хотят включить сборник писем, который выпустит Кембриджский университет.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:44

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