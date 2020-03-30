Доктор Юрий Ярошенко: «Единственный выход побороть коронавирус – это карантин!»
Доктор Юрий Ярошенко рассказал журналистам, как можно не заразиться коронавирусом. Специалист призвал россиян соблюдать карантин и не выходить из дома.
По словам врача, людям не следует контактировать с другими личностями, так как пока что не существует эффективного лечения относительно нового заболевания. Многие инфицированные лица переносят COVID-19 в легкой степени, однако никто не знает, какая опасность может исходить от любого гражданина. Угрозу может нести как встреча в транспорте, так и торговых центрах. Как отметил Юрий Ярошенко, уличные прогулки являются не менее опасными. Врач призвал жителей РФ обратить внимание на ситуацию за границей, где карантин – единственное средство против коронавируса.
Эффективность самоизоляции можно наблюдать в таких странах, как Китай, Южная Корея, Сингапур и Германия, где заболеваемость и смертность контролируется, добавил врач. Кроме этого, он высказал понимание тем, кто живет на низкую зарплату, но подчеркнул, что в настоящее время речь идет о выживании. Тем не менее, не все соблюдают рекомендации экспертов и продолжают появляться на улицах, отмечает информационное агентство LIVE24.
По словам врача, людям не следует контактировать с другими личностями, так как пока что не существует эффективного лечения относительно нового заболевания. Многие инфицированные лица переносят COVID-19 в легкой степени, однако никто не знает, какая опасность может исходить от любого гражданина. Угрозу может нести как встреча в транспорте, так и торговых центрах. Как отметил Юрий Ярошенко, уличные прогулки являются не менее опасными. Врач призвал жителей РФ обратить внимание на ситуацию за границей, где карантин – единственное средство против коронавируса.
Эффективность самоизоляции можно наблюдать в таких странах, как Китай, Южная Корея, Сингапур и Германия, где заболеваемость и смертность контролируется, добавил врач. Кроме этого, он высказал понимание тем, кто живет на низкую зарплату, но подчеркнул, что в настоящее время речь идет о выживании. Тем не менее, не все соблюдают рекомендации экспертов и продолжают появляться на улицах, отмечает информационное агентство LIVE24.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:14