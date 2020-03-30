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Ксения Собчак и Константин Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии

Программа "Кто хочет стать миллионером" на время карантина выходит в эфир в новом формате. Теперь участники не смогут взять подсказку зрительного зала, а также будут играть в пустой студии. Первыми формат протестировали Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Ксения Собчак и Константин Богомолов стали первыми гостями шоу «Кто хочет стать миллионером?» в условиях пандемии

В студии Первого канала в шоу в новом формате гостями стали телеведущая Ксения Собчак и ее супруг — режиссер Константин Богомолов. Без раздумий герои определились с первой несгораемой суммой, правда, светская львица предлагала 200 тысяч рублей, а Богомолов - 800, сошлись на отметке в 400 тысяч.

На первые вопросы супруги отвечали с хорошим настроением, а телеведущий шутил в тему. Ксения Собчак рассказала, что по первому образованию ее избранник - филолог, а потому попросила на отметке в 400 тысяч рублей задать вопрос из этой сферы. Сам же режиссер анонсировал выход в театре пьесы под названием "Бесы", премьеру руководитель театра на Малой Бронной намерен провести в конце мая. Также режиссер добавил, что уже осенью зрители увидят светскую львицу и звезду проекта "Дом-2" Ксению Собчак в новом сериале.

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Добавил: Joker Сегодня, 12:24

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