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Курбан Омаров призвал россиян самоизолироваться из-за пандемии коронавируса

Курбан Омаров недавно обратился к фанатам с просьбой самоизолироваться из-за пандемии коронавируса. Муж Ксении Бородиной призвал россиян придерживаться карантина, "не дожидаясь указов сверху".

Курбан Омаров опубликовал обращение к своим подписчикам в соцсети Instagram, которое касалось необходимости карантина из-за распространения COVID-19 в России. Бизнесмен говорит, что соотечественникам нужно оставаться дома, не ожидая официальных постановлений или ограничений со стороны власти. По мнению Омарова, каждому нужно проявить сознательность ради здоровья своей семьи, а не гулять по улице или "выбираться на шашлыки".

Известно, что семья Ксении Бородиной придерживается предписанного 14-дневного режима самоизоляции. Более того, Омаров и его супруга будут находиться на карантине до тех пор, пока это необходимо. Текущее положение дел вынуждает, чтобы все были ответственными и честными, что муж телезвезды подтвердил снимком своих детей во время обеда. Стоит отметить, что большинство пользователей поддержало позицию Омарова в комментариях.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:14

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