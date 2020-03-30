Курбан Омаров призвал россиян самоизолироваться из-за пандемии коронавируса

Курбан Омаров опубликовал обращение к своим подписчикам в соцсети Instagram, которое касалось необходимости карантина из-за распространения COVID-19 в России. Бизнесмен говорит, что соотечественникам нужно оставаться дома, не ожидая официальных постановлений или ограничений со стороны власти. По мнению Омарова, каждому нужно проявить сознательность ради здоровья своей семьи, а не гулять по улице или "выбираться на шашлыки".Известно, что семья Ксении Бородиной придерживается предписанного 14-дневного режима самоизоляции. Более того, Омаров и его супруга будут находиться на карантине до тех пор, пока это необходимо. Текущее положение дел вынуждает, чтобы все были ответственными и честными, что муж телезвезды подтвердил снимком своих детей во время обеда. Стоит отметить, что большинство пользователей поддержало позицию Омарова в комментариях.