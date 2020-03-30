Ученые озвучили главные способы укрепления семейных отношений во время карантина
Ученые назвали главные способы укрепления семейных отношений во время карантина. Психологи рекомендуют воспользоваться этим периодом, чтобы решить возникшие проблемы в паре.
Карантин заставил многие семьи почувствовать себя более напряженными из-за сбоя в привычном ритме жизни. Это может приводить к перепадам настроения и семейным скандалам, в связи с чем специалисты рекомендуют начать с эмоциональной поддержки.
В трудный период второй половине следует показать, что с проблемами легче справиться вместе, а не поодиночке. Еще одним эффективным способом становятся откровенные разговоры, помощь по дому и совместная готовка, благодаря чему в паре укрепляется эмоциональная близость. В стрессовой ситуации следует повышать настроение своему партнеру, а также чаще избавляться от скуки с помощью любимых занятий. Стоит найти общее увлечения, чтобы оба чувствовали интерес друг к другу.
Во время карантина укреплению отношений будут способствовать вечера, посвященные воспоминаниям, рекомендуется, например, просмотреть архив фото или включить имеющиеся видеоролики. Также эксперты советуют вместе заниматься спортом или медитировать.
Карантин заставил многие семьи почувствовать себя более напряженными из-за сбоя в привычном ритме жизни. Это может приводить к перепадам настроения и семейным скандалам, в связи с чем специалисты рекомендуют начать с эмоциональной поддержки.
В трудный период второй половине следует показать, что с проблемами легче справиться вместе, а не поодиночке. Еще одним эффективным способом становятся откровенные разговоры, помощь по дому и совместная готовка, благодаря чему в паре укрепляется эмоциональная близость. В стрессовой ситуации следует повышать настроение своему партнеру, а также чаще избавляться от скуки с помощью любимых занятий. Стоит найти общее увлечения, чтобы оба чувствовали интерес друг к другу.
Во время карантина укреплению отношений будут способствовать вечера, посвященные воспоминаниям, рекомендуется, например, просмотреть архив фото или включить имеющиеся видеоролики. Также эксперты советуют вместе заниматься спортом или медитировать.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:08