Ученые озвучили главные способы укрепления семейных отношений во время карантина





Карантин заставил многие семьи почувствовать себя более напряженными из-за сбоя в привычном ритме жизни. Это может приводить к перепадам настроения и семейным скандалам, в связи с чем специалисты рекомендуют начать с эмоциональной поддержки.В трудный период второй половине следует показать, что с проблемами легче справиться вместе, а не поодиночке. Еще одним эффективным способом становятся откровенные разговоры, помощь по дому и совместная готовка, благодаря чему в паре укрепляется эмоциональная близость. В стрессовой ситуации следует повышать настроение своему партнеру, а также чаще избавляться от скуки с помощью любимых занятий. Стоит найти общее увлечения, чтобы оба чувствовали интерес друг к другу.Во время карантина укреплению отношений будут способствовать вечера, посвященные воспоминаниям, рекомендуется, например, просмотреть архив фото или включить имеющиеся видеоролики. Также эксперты советуют вместе заниматься спортом или медитировать.