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Ученые озвучили главные способы укрепления семейных отношений во время карантина

Ученые назвали главные способы укрепления семейных отношений во время карантина. Психологи рекомендуют воспользоваться этим периодом, чтобы решить возникшие проблемы в паре.

Карантин заставил многие семьи почувствовать себя более напряженными из-за сбоя в привычном ритме жизни. Это может приводить к перепадам настроения и семейным скандалам, в связи с чем специалисты рекомендуют начать с эмоциональной поддержки.

В трудный период второй половине следует показать, что с проблемами легче справиться вместе, а не поодиночке. Еще одним эффективным способом становятся откровенные разговоры, помощь по дому и совместная готовка, благодаря чему в паре укрепляется эмоциональная близость. В стрессовой ситуации следует повышать настроение своему партнеру, а также чаще избавляться от скуки с помощью любимых занятий. Стоит найти общее увлечения, чтобы оба чувствовали интерес друг к другу.

Во время карантина укреплению отношений будут способствовать вечера, посвященные воспоминаниям, рекомендуется, например, просмотреть архив фото или включить имеющиеся видеоролики. Также эксперты советуют вместе заниматься спортом или медитировать.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:08

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