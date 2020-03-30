Компания Genesis представила новый седан G80
Уже несколько месяцев Сеть пестрила различными тизерами будущего Genesis G80. Теперь корейская компания представила новый седан, который порадует клиентов ценой и дизайном.
Новое поколение Genesis G80, которое недавно презентовали в США, теперь по праву можно назвать конкурентом Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Автомобиль бизнес-класса не только получил новую платформу, доставшуюся ему от первого кроссовера бренда, но и вполне приятную цену: новинку можно приобрести за 3,3 млн рублей, когда она появится на рынке США во второй половине 2020 года.
Само собой, набор двигателей оказался довольно предсказуемым, также их дополняет поддержка полного привода и 8-ступенчатая АКПП. Речь идет о бензиновых моторах мощностью 304 и 380 л.с. на 2,5 и 3,5 литра объёма бака соответственно. Альтернативой может стать 2,2-литровая дизельная силовая установка на 210 л.с. Что касается технологического оснащения, то в салоне можно найти "умный" круиз-контроль, систему помощи во время движения по полосе, центральную подушку безопасности и помощника, предупреждающего о пешеходах и угрозе столкновения.
Новое поколение Genesis G80, которое недавно презентовали в США, теперь по праву можно назвать конкурентом Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Автомобиль бизнес-класса не только получил новую платформу, доставшуюся ему от первого кроссовера бренда, но и вполне приятную цену: новинку можно приобрести за 3,3 млн рублей, когда она появится на рынке США во второй половине 2020 года.
Само собой, набор двигателей оказался довольно предсказуемым, также их дополняет поддержка полного привода и 8-ступенчатая АКПП. Речь идет о бензиновых моторах мощностью 304 и 380 л.с. на 2,5 и 3,5 литра объёма бака соответственно. Альтернативой может стать 2,2-литровая дизельная силовая установка на 210 л.с. Что касается технологического оснащения, то в салоне можно найти "умный" круиз-контроль, систему помощи во время движения по полосе, центральную подушку безопасности и помощника, предупреждающего о пешеходах и угрозе столкновения.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:02