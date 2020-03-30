Компания Genesis представила новый седан G80





Новое поколение Genesis G80, которое недавно презентовали в США, теперь по праву можно назвать конкурентом Audi A6, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Автомобиль бизнес-класса не только получил новую платформу, доставшуюся ему от первого кроссовера бренда, но и вполне приятную цену: новинку можно приобрести за 3,3 млн рублей, когда она появится на рынке США во второй половине 2020 года.Само собой, набор двигателей оказался довольно предсказуемым, также их дополняет поддержка полного привода и 8-ступенчатая АКПП. Речь идет о бензиновых моторах мощностью 304 и 380 л.с. на 2,5 и 3,5 литра объёма бака соответственно. Альтернативой может стать 2,2-литровая дизельная силовая установка на 210 л.с. Что касается технологического оснащения, то в салоне можно найти "умный" круиз-контроль, систему помощи во время движения по полосе, центральную подушку безопасности и помощника, предупреждающего о пешеходах и угрозе столкновения.