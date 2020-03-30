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«Пойду в маске и перчатках»: Рената Литвинова будет разносить еду пожилым соседям во время карантина

Рената Литвинова рассказала подписчикам в Instagram, чем будет заниматься во время карантина. По словам актрисы, она намерена разносить еду пожилым соседям.
«Пойду в маске и перчатках»: Рената Литвинова будет разносить еду пожилым соседям во время карантина

Режиссёр решила, насколько это возможно, заняться добрыми делами, обратив внимание на двух престарелых россиян, живущих с ней в одном доме. Соседи Ренаты Литвиновой вынуждены покидать свое жилье, чтобы идти в магазин за продуктами.

Известно, что пожилые люди наиболее подвержены риску заразиться COVID-19. В связи с этим знаменитость решила сама доставлять им еду. В своем блоге она написала, что собирается пойти к соседям в медицинской маске и перчатках, предложив помощь. Артистка не стала осуждать стариков за беспечность, поскольку у них могла быть трудная жизнь.

Кроме этого, во время карантина Литвинова планирует заняться шитьем, написать новую пьесу и обработать всю квартиру спиртом. Поклонники пришли в восторг от порыва кумира и принялись рассказывать о своих добрых делах.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:56

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