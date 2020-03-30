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Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля Котовская

Одна из ведущих специалистов ИМБП РАН Адиля Котовская, занимавшаяся подготовкой Юрия Гагарина к его первому полету в космос, ушла из жизни в 92-летнем возрасте.
Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля Котовская

Врач также была задействована в отборе первого отряда астронавтов. О смерти Адили Котовской сведения предоставили общественности сотрудники пресс-службы института, работу в котором она не бросала до последнего. На момент смерти медику было 92 года.

На свет деятельница появилась в 1927 году в Самарканде, позже привлекалась к запуску собак на беспилотных ракетах. Кроме того, она участвовала в парашютной подготовке животных перед космическим полетом. Котовская приложила руку к запуску собаки по кличке Лайка, а также проводила отбор и осмотр астронавтов. В частности, Котовская осматривала Юрия Гагарина перед стартом.

За Адилей Котовской числится разработка пяти изобретений, а также она является автором свыше 280 затрагивающих разную тематику научных работ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:51

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