Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля Котовская





Врач также была задействована в отборе первого отряда астронавтов. О смерти Адили Котовской сведения предоставили общественности сотрудники пресс-службы института, работу в котором она не бросала до последнего. На момент смерти медику было 92 года.На свет деятельница появилась в 1927 году в Самарканде, позже привлекалась к запуску собак на беспилотных ракетах. Кроме того, она участвовала в парашютной подготовке животных перед космическим полетом. Котовская приложила руку к запуску собаки по кличке Лайка, а также проводила отбор и осмотр астронавтов. В частности, Котовская осматривала Юрия Гагарина перед стартом.За Адилей Котовской числится разработка пяти изобретений, а также она является автором свыше 280 затрагивающих разную тематику научных работ.