Умерла готовившая Юрия Гагарина к полету в космос врач Адиля Котовская
Одна из ведущих специалистов ИМБП РАН Адиля Котовская, занимавшаяся подготовкой Юрия Гагарина к его первому полету в космос, ушла из жизни в 92-летнем возрасте.
Врач также была задействована в отборе первого отряда астронавтов. О смерти Адили Котовской сведения предоставили общественности сотрудники пресс-службы института, работу в котором она не бросала до последнего. На момент смерти медику было 92 года.
На свет деятельница появилась в 1927 году в Самарканде, позже привлекалась к запуску собак на беспилотных ракетах. Кроме того, она участвовала в парашютной подготовке животных перед космическим полетом. Котовская приложила руку к запуску собаки по кличке Лайка, а также проводила отбор и осмотр астронавтов. В частности, Котовская осматривала Юрия Гагарина перед стартом.
За Адилей Котовской числится разработка пяти изобретений, а также она является автором свыше 280 затрагивающих разную тематику научных работ.
Врач также была задействована в отборе первого отряда астронавтов. О смерти Адили Котовской сведения предоставили общественности сотрудники пресс-службы института, работу в котором она не бросала до последнего. На момент смерти медику было 92 года.
На свет деятельница появилась в 1927 году в Самарканде, позже привлекалась к запуску собак на беспилотных ракетах. Кроме того, она участвовала в парашютной подготовке животных перед космическим полетом. Котовская приложила руку к запуску собаки по кличке Лайка, а также проводила отбор и осмотр астронавтов. В частности, Котовская осматривала Юрия Гагарина перед стартом.
За Адилей Котовской числится разработка пяти изобретений, а также она является автором свыше 280 затрагивающих разную тематику научных работ.