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Ксения Бородина прокомментировала драку Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова: "Нельзя начинать отношения так рано"

Не так давно участники проекта "Дом-2" Алена Рапунцель и Денис Мокроусов устроили потасовку на общем собрании на Лобном месте. Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала ситуацию и отметила, что молодой мамочке просто не стоит так рано начинать отношения.
Ксения Бородина прокомментировала драку Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова: "Нельзя начинать отношения так рано"

Неделю назад звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель рассталась со своим возлюбленным Денисом Мокроусовым. На Лобном месте экс-возлюбленные снова поссорились, молодая мамочка ударила мужчину по лицу, а он с силой оттолкнул ее, после чего началась потасовка. Коллегам проектантов удалось развести их по разным сторонам, а в своем микроблоге в соцсети Instagram произошедшее прокомментировала телеведущая Ксения Бородина.

Звезда проекта "Дом-2" отметила, что она была шокирована, увидев происходящее. На данный момент Ксения Бородина соблюдает двухнедельный карантин, а потому участвует в жизни проекта в режиме онлайн. Увидев происходящее, телеведущая отметила, что Алене Рапунцель просто нельзя начинать новые отношения так рано и быстро их развивать, вот поэтому и происходят подобные инциденты.

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Добавил: Joker Сегодня, 11:45

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