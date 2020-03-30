Ксения Бородина прокомментировала драку Алены Рапунцель и Дениса Мокроусова: "Нельзя начинать отношения так рано"





Неделю назад звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель рассталась со своим возлюбленным Денисом Мокроусовым. На Лобном месте экс-возлюбленные снова поссорились, молодая мамочка ударила мужчину по лицу, а он с силой оттолкнул ее, после чего началась потасовка. Коллегам проектантов удалось развести их по разным сторонам, а в своем микроблоге в соцсети Instagram произошедшее прокомментировала телеведущая Ксения Бородина.Звезда проекта "Дом-2" отметила, что она была шокирована, увидев происходящее. На данный момент Ксения Бородина соблюдает двухнедельный карантин, а потому участвует в жизни проекта в режиме онлайн. Увидев происходящее, телеведущая отметила, что Алене Рапунцель просто нельзя начинать новые отношения так рано и быстро их развивать, вот поэтому и происходят подобные инциденты.