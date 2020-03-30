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Тюменские хирурги извлекли у пациентки опухоль с зубами и волосами внутри

Тюменские хирурги сообщают о необычном случае во время операции по удалению кисты яичника. Врачам удалось извлечь из пациентки тератому - доброкачественную опухоль с зубами и волосами внутри.
Тюменские хирурги извлекли у пациентки опухоль с зубами и волосами внутри

Врачи из медицинского учреждения "Нефтяник" в Тюмени недавно прооперировали местную жительницу, которой диагностировали кистому яичника. Во время овариоцистэктомии один из врачей заметил в жировой части кисты опухоль, которая содержала несколько волос и пару зубов. Как говорят эксперты, подобное новообразование называется тератомой: она возникает в результате дефектов роста клеток эмбриона и может содержать почти все ткани организма.

Медики описывают случаи, когда в опухолях обнаруживались ногти, хрящи, кости и даже органы с частями тела. Известно, что хирургическое вмешательство завершилось успехом, а сама женщина вышла из госпиталя. Представители местных ведомств здравоохранения говорят, что через несколько дней она полностью поправится. Стоит отметить, что в 60% случаев тератома не вызывает явных симптомов и может нести опасность лишь в том случае, когда создает давление на другие органы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:38

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