Тюменские хирурги извлекли у пациентки опухоль с зубами и волосами внутри





Врачи из медицинского учреждения "Нефтяник" в Тюмени недавно прооперировали местную жительницу, которой диагностировали кистому яичника. Во время овариоцистэктомии один из врачей заметил в жировой части кисты опухоль, которая содержала несколько волос и пару зубов. Как говорят эксперты, подобное новообразование называется тератомой: она возникает в результате дефектов роста клеток эмбриона и может содержать почти все ткани организма.Медики описывают случаи, когда в опухолях обнаруживались ногти, хрящи, кости и даже органы с частями тела. Известно, что хирургическое вмешательство завершилось успехом, а сама женщина вышла из госпиталя. Представители местных ведомств здравоохранения говорят, что через несколько дней она полностью поправится. Стоит отметить, что в 60% случаев тератома не вызывает явных симптомов и может нести опасность лишь в том случае, когда создает давление на другие органы.