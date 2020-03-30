В Центральном парке Нью-Йорка откроется мобильный госпиталь для заражённых коронавирусом
В Центральном парке американского города Нью-Йорк откроется мобильный госпиталь для людей, заражённых коронавирусом. Как передаёт газета New York Post, подобная инициатива принадлежит одной из христианских организаций.
Больницу начали монтировать в воскресенье, строительство планируют завершить 31 марта. В медицинском центре будут размещены 14 палаток, способных вместить 68 человек. В распоряжение сотрудники данного госпиталя получат 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, таким образом удастся оказать необходимую помощь людям с тяжёлой формой недуга.
Врачи займутся не приёмом заражённых коронавирусом, а их лечением. Предполагается, что пациентами станут больные из находящихся неподалёку Центрального парка учреждений, в которых не хватает мест или специалистов.
Работниками центра станут 70 медиков из разных регионов Соединённых Штатов Америки. Руководителем команды назначен Эллиотт Тенпенни, имеющий опыт лечения сирийских беженцев, жертв землетрясения, а также людей, имеющих лихорадку Эбола. Власти Нью-Йорка обеспечат мобильному госпиталю поддержку в материальном и техническом планах, и скоординируют работы.
Больницу начали монтировать в воскресенье, строительство планируют завершить 31 марта. В медицинском центре будут размещены 14 палаток, способных вместить 68 человек. В распоряжение сотрудники данного госпиталя получат 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, таким образом удастся оказать необходимую помощь людям с тяжёлой формой недуга.
Врачи займутся не приёмом заражённых коронавирусом, а их лечением. Предполагается, что пациентами станут больные из находящихся неподалёку Центрального парка учреждений, в которых не хватает мест или специалистов.
Работниками центра станут 70 медиков из разных регионов Соединённых Штатов Америки. Руководителем команды назначен Эллиотт Тенпенни, имеющий опыт лечения сирийских беженцев, жертв землетрясения, а также людей, имеющих лихорадку Эбола. Власти Нью-Йорка обеспечат мобильному госпиталю поддержку в материальном и техническом планах, и скоординируют работы.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:30