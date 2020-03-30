Компания BMW сохранит цены на автомобили в России





Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля. Рекомендованная розничная стоимость автомобилей компании, находящихся на складах в России, будет задокументирована, о чем сообщило предприятие.Также представители оставили другой важный комментарий в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса. В случае приостановления работы торговых центров после их открытия цена на машины со складов так же сохранится.