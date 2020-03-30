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Компания BMW сохранит цены на автомобили в России

BMW собирается повысить цены на последующие модели уже с 1-го апреля этого года. Однако эта мера не коснется уже выпущенных автомобилей и версий локальной комплектации в России.

Приблизительное повышение стоимости на производимые со следующего месяца транспортные средства корпорации составит примерно 5%. По словам представителей BMW, цены на старые машины останутся неизменными по причине непростой экономической ситуации и непостоянного курса рубля. Рекомендованная розничная стоимость автомобилей компании, находящихся на складах в России, будет задокументирована, о чем сообщило предприятие.

Также представители оставили другой важный комментарий в связи с чрезвычайной ситуацией из-за пандемии коронавируса. В случае приостановления работы торговых центров после их открытия цена на машины со складов так же сохранится.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:24

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