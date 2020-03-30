Ученые сумели из черного цвета извлечь другие оттенки





Над новым проектом трудилась команда исследователей из Университета Мюнхена и Нанкинского университета под руководством коллег из Университета Бирмингема. Они привели в пример крылья бабочки, имеющие синий оттенок лишь по той причине, что пазы на их поверхности отражают свет особенным образом. Иногда они переливаются черным и белым цветами, поскольку наноразмерные структуры не имеют полного порядка. В итоге, попадающий на них свет может полностью поглотиться или частично отразиться.Ученые нашли способ контролировать этот процесс, чтобы получить палитру других цветов. В своем исследовании эксперты использовали старые художественные техники, например, Кубок Ликурга. Выполненный из стекла, он кажется зеленым, когда свет попадает на него спереди, и красным, если лучи попадают на него с обратной стороны.