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Ученые сумели из черного цвета извлечь другие оттенки

Объединенная группа ученых из Китая и Германии смогла найти способ отделения палитры цветов из черного. В новом исследовании выяснилось, что цвета в природе отражаются от наноузоров.

Над новым проектом трудилась команда исследователей из Университета Мюнхена и Нанкинского университета под руководством коллег из Университета Бирмингема. Они привели в пример крылья бабочки, имеющие синий оттенок лишь по той причине, что пазы на их поверхности отражают свет особенным образом. Иногда они переливаются черным и белым цветами, поскольку наноразмерные структуры не имеют полного порядка. В итоге, попадающий на них свет может полностью поглотиться или частично отразиться.

Ученые нашли способ контролировать этот процесс, чтобы получить палитру других цветов. В своем исследовании эксперты использовали старые художественные техники, например, Кубок Ликурга. Выполненный из стекла, он кажется зеленым, когда свет попадает на него спереди, и красным, если лучи попадают на него с обратной стороны.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:16

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