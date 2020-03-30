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Астрофизики определили необычную форму гелиосферы

Гелиосфера является областью пространства, которая подобно пузырю окружает Солнечную систему благодаря излучению от звезды. Астрофизики из США смогли определить необычную форму этой среды.

Гелиосфера существует благодаря потоку частиц, излучаемых Солнцем, и микроэлементам вне солнечной системы. Поскольку последняя продвигается в межзвездном пространстве, гелиосфера не может иметь форму сферы, вопреки распространенному мнению. Астрофизики долгое время сравнивали ее с кометой, о чем говорит круглое окончание и длинный хвост, простирающийся в ином направлении.

Все же в 2015 году исследователи из Бостонского университета в США предложили другой взгляд на её форму: гелиосфера напоминает полумесяц или даже круассан. Они пришли к подобному выводу после разработки новой модели на основе данных с космического корабля Voyager 1.

В отличие от множества предыдущих теорий, которые предполагали, что все частицы с зарядом в звездной системе имеют одинаковую температуру, новое исследование распределяет частицы на две категории. В первую входят заряженные виды, переносимые исключительно солнечным ветром. А ко второй относятся частицы, которые образовались в гелиосфере в электрически нейтральной форме. Космический корабль «Новые горизонты» выявил, что они нагреваются намного сильнее, чем другие ионы. Это объясняется тем, что они ускоряются электрическим полем солнечного ветра, что и приводит к изменению формы гелиосферы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:08

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