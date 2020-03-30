Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вернулся к Аните Кобелевой, не дождавшись Кристины Лясковец





Кристина Лясковец не спешит возвращаться в стены «Дом-2». По одной из версий девушка хочет, чтобы после возвращения ей платили зарплату, как топовым участникам шоу. Естественно, что организаторы пока не видят в этом никакого смысла. По другой версии против возвращения Лясковец на телестройку выступили ее родители.Однако сам Федор Стрелков продолжает утверждать, что женщина обязательно должна следовать за мужчиной. Видимо, его убеждения касаются и проекта «Дом-2». Но, чтобы его самого не отправили из райской и беззаботной жизни за ворота он вновь начал восстанавливать отношения с Анитой Кобелевой.Видимо, готов Федор Стрелков повторно строить отношения, чтобы из проекта его не отправили домой, пусть и к желанной Кристине Лясковец. К слову, ранее также вторую попытку построить отношения Федор Стрелков предпринимал и относительно Анастасии Стецевят.