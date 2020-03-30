Звезда «Дом-2» Федор Стрелков вернулся к Аните Кобелевой, не дождавшись Кристины Лясковец
Кристина Лясковец, так и не вернулась на проект «Дом-2». И пока Федору Стрелкову приходится ждать возвращения, якобы своей возлюбленной, он времени не теряет и уже возобновил отношения с Анитой Кобелевой.
Кристина Лясковец не спешит возвращаться в стены «Дом-2». По одной из версий девушка хочет, чтобы после возвращения ей платили зарплату, как топовым участникам шоу. Естественно, что организаторы пока не видят в этом никакого смысла. По другой версии против возвращения Лясковец на телестройку выступили ее родители.
Однако сам Федор Стрелков продолжает утверждать, что женщина обязательно должна следовать за мужчиной. Видимо, его убеждения касаются и проекта «Дом-2». Но, чтобы его самого не отправили из райской и беззаботной жизни за ворота он вновь начал восстанавливать отношения с Анитой Кобелевой.
Видимо, готов Федор Стрелков повторно строить отношения, чтобы из проекта его не отправили домой, пусть и к желанной Кристине Лясковец. К слову, ранее также вторую попытку построить отношения Федор Стрелков предпринимал и относительно Анастасии Стецевят.
Кристина Лясковец не спешит возвращаться в стены «Дом-2». По одной из версий девушка хочет, чтобы после возвращения ей платили зарплату, как топовым участникам шоу. Естественно, что организаторы пока не видят в этом никакого смысла. По другой версии против возвращения Лясковец на телестройку выступили ее родители.
Однако сам Федор Стрелков продолжает утверждать, что женщина обязательно должна следовать за мужчиной. Видимо, его убеждения касаются и проекта «Дом-2». Но, чтобы его самого не отправили из райской и беззаботной жизни за ворота он вновь начал восстанавливать отношения с Анитой Кобелевой.
Видимо, готов Федор Стрелков повторно строить отношения, чтобы из проекта его не отправили домой, пусть и к желанной Кристине Лясковец. К слову, ранее также вторую попытку построить отношения Федор Стрелков предпринимал и относительно Анастасии Стецевят.