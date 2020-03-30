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В Сети раскрыты характеристики новых процессоров Intel

В Сети рассекретили характеристики выпущенных компанией Intel процессоров Core серии 11000. Следующее поколение окажется представлено соответственно семействами 10-нм и 14-нм – Tiger Lake и Rocket Lake.
В Сети раскрыты характеристики новых процессоров Intel

На популярном в Китае форуме PTT источник под ником Shark Bay привел некоторые характеристики будущих Intel Core 11000. Tiger Lake-Y с уровнем TDP от 4,5 до 9 Вт будут в состоянии предложить до четырех ядер и восьми потоков. В них окажется встроена графика 12 поколения уровня Gt2.

Tiger Lake-U станут немногим сильнее, например, TDP у них будет от 15 до 28 Вт, а также они продемонстрируют более высокие частоты – до 4,5 ГГц. Tiger Lake-H характеризуется наличием TDP в 45 Вт, восьми ядер при 16 потоках. Все процессоры данного семейства будут поддерживать инструкции AVX-512.

В семействе Rocket Lake, ориентированном на мобильный сегмента, к выходу в мире готовится модель Rocket Lake-U с уровнем TDP в 15 Вт, а также шестью ядрами и 12 потоками. Они имеют отличающуюся высокой производительностью встроенную графику Intel класса GT1. Инсайдер обращает внимание на наличие Rocket Lake-S, выполненные в корпусе LGA 1200, что в состоянии свидетельствовать об их совместимости с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и, кроме того, 500-й серий.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:44

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