В Сети раскрыты характеристики новых процессоров Intel





На популярном в Китае форуме PTT источник под ником Shark Bay привел некоторые характеристики будущих Intel Core 11000. Tiger Lake-Y с уровнем TDP от 4,5 до 9 Вт будут в состоянии предложить до четырех ядер и восьми потоков. В них окажется встроена графика 12 поколения уровня Gt2.Tiger Lake-U станут немногим сильнее, например, TDP у них будет от 15 до 28 Вт, а также они продемонстрируют более высокие частоты – до 4,5 ГГц. Tiger Lake-H характеризуется наличием TDP в 45 Вт, восьми ядер при 16 потоках. Все процессоры данного семейства будут поддерживать инструкции AVX-512.В семействе Rocket Lake, ориентированном на мобильный сегмента, к выходу в мире готовится модель Rocket Lake-U с уровнем TDP в 15 Вт, а также шестью ядрами и 12 потоками. Они имеют отличающуюся высокой производительностью встроенную графику Intel класса GT1. Инсайдер обращает внимание на наличие Rocket Lake-S, выполненные в корпусе LGA 1200, что в состоянии свидетельствовать об их совместимости с материнскими платами на чипсетах Intel 400-й и, кроме того, 500-й серий.