Во время купания на Сейшелах со звезды «Дом-2» Марины Африкантовой слетело белье
Звезды проекта «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы искупались без белья. Супруги шутили друг над другом и веселились.
В социальных сетях появились кадры, где Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы купаются без трусов. Так, Роман снял с себя плавательные шорты и начал шутить. В ответ Марина поступила аналогично, сняв с себя нижнюю часть своего купальника. В итоге супружеская пара развлекалась в воде без нижнего белья. Тем не менее, поклонникам ничего увидеть достаточно интимного на видео так и не удалось. Возможно, потому что все происходило под водой.
Однако Роману Капаклы, скорее всего, из воды все-таки пришлось выходить голым, так как его шорты для купания Марина Африкантова кинула далеко в океан. Стоит отметить, что большинство фанатов пришли к выводу, что влюбленные приняли решение снимать вайны, так как хотят уйти за ворота проекта «Дом-2» и уже сейчас продумывают, каким способом могли бы заработать себе на жизнь.
Сейчас звезды проекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова находятся на Сейшелах, где также введены карантинные меры, возможно, они просто не смогли найти другого способа, как им развлечься.
В социальных сетях появились кадры, где Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы купаются без трусов. Так, Роман снял с себя плавательные шорты и начал шутить. В ответ Марина поступила аналогично, сняв с себя нижнюю часть своего купальника. В итоге супружеская пара развлекалась в воде без нижнего белья. Тем не менее, поклонникам ничего увидеть достаточно интимного на видео так и не удалось. Возможно, потому что все происходило под водой.
Однако Роману Капаклы, скорее всего, из воды все-таки пришлось выходить голым, так как его шорты для купания Марина Африкантова кинула далеко в океан. Стоит отметить, что большинство фанатов пришли к выводу, что влюбленные приняли решение снимать вайны, так как хотят уйти за ворота проекта «Дом-2» и уже сейчас продумывают, каким способом могли бы заработать себе на жизнь.
Сейчас звезды проекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова находятся на Сейшелах, где также введены карантинные меры, возможно, они просто не смогли найти другого способа, как им развлечься.