Правительство может увеличить продажи ценностей из Госфонда до конца года





Правительство хотят наделить правом определять объем продаж драгметаллов и прочих ценностей из Госфонда без внесения поправок. Его могут увеличить по сравнению с теми показателями, которые ранее были заложены в бюджет 2020 года. Этот законопроект обсудят во втором чтении Госдумы в конце месяца. Подобные меры предпринимаются для предотвращения дефицита госказны, риск которого повышается из-за противодействия пандемии COVID-19.Смягчение последствий для экономики состоит в реализации драгоценных металлов и минералов на сумму до 6,5 млрд рублей, в то время как закупка увеличится до 10,5 млрд рублей. Известно, что за последние годы Гохран России чаще всего продавал алмазы и покупал золото. В то же время власти не обнародовали результаты продаж и закупок за 2020 год. По последним данным эпидемиологов, на территории РФ зафиксировано 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, а от инфекции умерло 8 человек.