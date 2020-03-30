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Президент «Автомобильного союза» Сергей Канаев назвал главный минус современных внедорожников и паркетников

Президент общественного движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев рассказал о главном минусе внедорожников и паркетников современности. Эксперт видит проблему в отсутствии у транспортных средств рамы шасси.
Президент «Автомобильного союза» Сергей Канаев назвал главный минус современных внедорожников и паркетников

Сергей Канаев считает главным минусом в автомобилях их производство без рамной конструкции. Автоэксперт отметил, что в данное время компании не выпускают внедорожники, укомплектованные рамой, как это происходило раньше. Из последних рамных транспортных средств, специалист отметил Mitsubishi Pajero Sport и Toyota FJCruise. Другие авто, в том числе «Джип», производятся на лонжеронах.

Эксперт отмечает, что паркетники, имеющие передний привод, идеально подходят для езды по городу. Внедорожниками их называют маркетологи, однако это не соответствует действительности. В рамных внедорожниках все основные агрегаты, включая мотор, трансмиссию, подвеску, руль и мосты крепят на рамную часть, образуя шасси. Поскольку рамное шасси способно двигаться независимо от кузова, то кузов обычно крепится к раме.

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Экономика
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:35

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