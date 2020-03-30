Владельцем самой дорогой "Оки" России можно стать за 87 000 рублей





Речь идёт об автомобиле без тюнинга. По словам продавца, на машине нет ржавчины, так как её аккуратно хранили в гараже. Пробег транспортного средства составляет менее 150 000 км за период с 2003 года. Владелец отметил, что на данной "Оке" ездили исключительно в летний период, и в это время года пробег не превышал пяти литров на 100 км. В качестве ещё одного плюса выступает размер годового налога, равный меньше 1000 рублей. Есть в авто и новшества, а именно – удобные сидения.Как передаёт iReactor, у потенциального покупателя есть возможность поторговаться с продавцом.