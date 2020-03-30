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Владельцем самой дорогой "Оки" России можно стать за 87 000 рублей

Владельцем самого дорогого автомобиля "Ока" в России можно стать за цену, равную 87 000 рублям. Продавец транспортного средства разместил объявление о продаже на веб-сайте Avito.
Владельцем самой дорогой "Оки" России можно стать за 87 000 рублей

Речь идёт об автомобиле без тюнинга. По словам продавца, на машине нет ржавчины, так как её аккуратно хранили в гараже. Пробег транспортного средства составляет менее 150 000 км за период с 2003 года. Владелец отметил, что на данной "Оке" ездили исключительно в летний период, и в это время года пробег не превышал пяти литров на 100 км. В качестве ещё одного плюса выступает размер годового налога, равный меньше 1000 рублей. Есть в авто и новшества, а именно – удобные сидения.

Как передаёт iReactor, у потенциального покупателя есть возможность поторговаться с продавцом.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 10:20

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