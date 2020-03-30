В Китае сошли с рельсов и опрокинулись несколько вагонов пассажирского поезда





Согласно информации Центрального телевидения КНР, данных о жертвах происшествия не поступало. По предоставленным сведениям, авария с поездом, следовавшим из города Цзинань в Гуанчжоу, случилась из-за оползня, который сошел на железнодорожные пути по причине постоянных проливных дождей. Чрезвычайное происшествие имело место в полдень по местному времени. Машинист не успел затормозить, в результате чего вагоны с 1-го по 6-й опрокинулись, сойдя с рельсов.На месте инцидента зафиксирован пожар. Сейчас там работают бригады скорой помощи и спасатели. Количество пассажиров, находившихся в поезде, остается неизвестным. Обстоятельства аварии выясняются.