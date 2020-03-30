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Жена Басты Елена Пинская заявила, что рэпер считает себя черствым и лишенным романтики человеком

Жена рэпера Басты заявила, что он считает себя черствым человеком, которому чужда романтика. Елена Пинская высказалась о недостатках жизни с музыкантом и плюсах карантина в новом интервью для издания Hello!.

Рэпер Баста и Елена Пинская состоят в браке 11 лет и воспитывают двух дочерей. Они не отрицают, что в их отношениях были сложности и недопонимания, но они всегда старались идти на уступки друг другу. Певец называет рождение детей самым большим счастьем в своей жизни, но из-за постоянных гастролей он не может уделять им достаточно внимания.

Супруга звезды призналась, что ее муж постоянно дарит ей цветы и это для него является серьезным проступком, поскольку он не считает себя романтиком. Елена Пинская отметила, что Баста называет себя черствым человеком, но при этом всегда находит общий язык с детьми, чаще соглашается на все их просьбы и не боится, когда они самовыражаются.

Елена Пинская рекомендует работать над отношениями постоянно, чтобы сохранить брак. Она старается быть лояльной к супругу и делает скидку на то, что он творческая личность, а также много работает. Сам Баста пытается в любой ситуации найти компромисс.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:56

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