Жена Басты Елена Пинская заявила, что рэпер считает себя черствым и лишенным романтики человеком

Рэпер Баста и Елена Пинская состоят в браке 11 лет и воспитывают двух дочерей. Они не отрицают, что в их отношениях были сложности и недопонимания, но они всегда старались идти на уступки друг другу. Певец называет рождение детей самым большим счастьем в своей жизни, но из-за постоянных гастролей он не может уделять им достаточно внимания.Супруга звезды призналась, что ее муж постоянно дарит ей цветы и это для него является серьезным проступком, поскольку он не считает себя романтиком. Елена Пинская отметила, что Баста называет себя черствым человеком, но при этом всегда находит общий язык с детьми, чаще соглашается на все их просьбы и не боится, когда они самовыражаются.Елена Пинская рекомендует работать над отношениями постоянно, чтобы сохранить брак. Она старается быть лояльной к супругу и делает скидку на то, что он творческая личность, а также много работает. Сам Баста пытается в любой ситуации найти компромисс.