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Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus X

В Сети появилась информация о том, что линейка OnePlus 8 и 8 Pro будет дополнена третьей моделью с нетипичным названием. Инсайдеры сообщают, что бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником версии OnePlus X.

Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus X


Ранее третью модель линейки производитель обозначал, как OnePlus 8 Lite, но недавно стало известно, что гаджет получит другое название. Сиквел модели OnePlus X выйдет спустя пять лет. Этот смартфон, презентованный в 2015 году, отличается от OnePlus 1 и 2 низкой стоимостью и более незадачливыми характеристиками. Предполагается, что то же ждет и версию OnePlus Z.

Новый бюджетный гаджет оснастят экраном AMOLED, диагональ которого 6,5 дюймов, камерой с тройным датчиком разрешением 12, 16 и 48 мегапикселей. OnePlus Z получит два варианта комплектов памяти: 8 и 128 Гб, а также 8 и 256 Гб. Емкость аккумулятора устройства составляет 4000 мАч.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:21

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