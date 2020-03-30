Бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником модели OnePlus X
В Сети появилась информация о том, что линейка OnePlus 8 и 8 Pro будет дополнена третьей моделью с нетипичным названием. Инсайдеры сообщают, что бюджетный смартфон OnePlus Z станет идейным наследником версии OnePlus X.
Ранее третью модель линейки производитель обозначал, как OnePlus 8 Lite, но недавно стало известно, что гаджет получит другое название. Сиквел модели OnePlus X выйдет спустя пять лет. Этот смартфон, презентованный в 2015 году, отличается от OnePlus 1 и 2 низкой стоимостью и более незадачливыми характеристиками. Предполагается, что то же ждет и версию OnePlus Z.
Новый бюджетный гаджет оснастят экраном AMOLED, диагональ которого 6,5 дюймов, камерой с тройным датчиком разрешением 12, 16 и 48 мегапикселей. OnePlus Z получит два варианта комплектов памяти: 8 и 128 Гб, а также 8 и 256 Гб. Емкость аккумулятора устройства составляет 4000 мАч.
Ранее третью модель линейки производитель обозначал, как OnePlus 8 Lite, но недавно стало известно, что гаджет получит другое название. Сиквел модели OnePlus X выйдет спустя пять лет. Этот смартфон, презентованный в 2015 году, отличается от OnePlus 1 и 2 низкой стоимостью и более незадачливыми характеристиками. Предполагается, что то же ждет и версию OnePlus Z.
Новый бюджетный гаджет оснастят экраном AMOLED, диагональ которого 6,5 дюймов, камерой с тройным датчиком разрешением 12, 16 и 48 мегапикселей. OnePlus Z получит два варианта комплектов памяти: 8 и 128 Гб, а также 8 и 256 Гб. Емкость аккумулятора устройства составляет 4000 мАч.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:21