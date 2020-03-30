В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi 10T
Выпущенный китайским брендом смартфон Xiaomi Mi 10T замечен на просторах Geekbench, где прошел тестирование. По результатам испытаний в однопоточном варианте новинка набрала 334 балла.
Оценка производительности однопоточного режима работы Xiaomi Mi 10T составила 334 балла, а многоядерное испытание показало 1403 балла. В качестве ОС для новинки используется Android 9. Смартфон лишь недавно заметили в списке новинок китайского бренда, которые готовятся в ближайшем будущем появиться в доступе для приобретения.
Платформой для Xiaomi Mi 10T стала однокристальная Snapdragon 660, что не подтверждает слухи о переиздании Redmi K30. Дело в том, что пользователи Сети были уверены, что новый смартфон является глобальной версией уже известного аппарата. Главным отличием между гаджетами стало то, что аппаратной основой для Redmi K30 выступает производительный Snapdragon 730G.
Оценка производительности однопоточного режима работы Xiaomi Mi 10T составила 334 балла, а многоядерное испытание показало 1403 балла. В качестве ОС для новинки используется Android 9. Смартфон лишь недавно заметили в списке новинок китайского бренда, которые готовятся в ближайшем будущем появиться в доступе для приобретения.
Платформой для Xiaomi Mi 10T стала однокристальная Snapdragon 660, что не подтверждает слухи о переиздании Redmi K30. Дело в том, что пользователи Сети были уверены, что новый смартфон является глобальной версией уже известного аппарата. Главным отличием между гаджетами стало то, что аппаратной основой для Redmi K30 выступает производительный Snapdragon 730G.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58