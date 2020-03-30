В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi 10T





Оценка производительности однопоточного режима работы Xiaomi Mi 10T составила 334 балла, а многоядерное испытание показало 1403 балла. В качестве ОС для новинки используется Android 9. Смартфон лишь недавно заметили в списке новинок китайского бренда, которые готовятся в ближайшем будущем появиться в доступе для приобретения.Платформой для Xiaomi Mi 10T стала однокристальная Snapdragon 660, что не подтверждает слухи о переиздании Redmi K30. Дело в том, что пользователи Сети были уверены, что новый смартфон является глобальной версией уже известного аппарата. Главным отличием между гаджетами стало то, что аппаратной основой для Redmi K30 выступает производительный Snapdragon 730G.