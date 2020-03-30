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В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi 10T

Выпущенный китайским брендом смартфон Xiaomi Mi 10T замечен на просторах Geekbench, где прошел тестирование. По результатам испытаний в однопоточном варианте новинка набрала 334 балла.
В Geekbench тестирование прошел смартфон Xiaomi Mi 10T

Оценка производительности однопоточного режима работы Xiaomi Mi 10T составила 334 балла, а многоядерное испытание показало 1403 балла. В качестве ОС для новинки используется Android 9. Смартфон лишь недавно заметили в списке новинок китайского бренда, которые готовятся в ближайшем будущем появиться в доступе для приобретения.

Платформой для Xiaomi Mi 10T стала однокристальная Snapdragon 660, что не подтверждает слухи о переиздании Redmi K30. Дело в том, что пользователи Сети были уверены, что новый смартфон является глобальной версией уже известного аппарата. Главным отличием между гаджетами стало то, что аппаратной основой для Redmi K30 выступает производительный Snapdragon 730G.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:58

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