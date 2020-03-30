Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса





Ученые установили, что все штаммы не имеют существенных отличий между собой. Профессор Чарльз Чиу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отметил, что мутации вируса происходят медленным образом, так как штаммы его бактерий похожи друг на друга.Специалисты считают, что в связи с этим разработанная в будущем вакцина сможет защитить от COVID-19 на длительное время. К примеру, мутации вируса гриппа происходят в 8-10 раз быстрее, нежели коронавируса. Таким образом, разные подгруппы вызывают у инфицированного человека практически одинаковые симптомы, и становятся причиной одного уровня смертности. Ученые информируют, что перенесение пациентом COVID-19 в легкой форме без явно выраженных симптомов не означает наличие «легкого штамма» коронавируса. Форма протекания заболевания напрямую зависит от иммунитета каждого человека.Эксперты отмечают местное происхождение только 20% геномов инфекции, которые они исследовали. Другие 80% они связывают с поездками в Калифорнию или медиками, постоянно контактирующими с заболевшими.