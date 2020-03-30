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Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним видом

Режим самоизоляции заставляет любого человека проще относиться к собственной внешности. Когда не выходишь из своего дома, внешний вид занимает мысли в последнюю очередь. Даже телезвезда Ксения Собчак не утруждается нанесением макияжа и ходит по дому в удобной одежде.
Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним видом

Сейчас известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в своём доме в режиме самоизоляции. Она была вынуждена отменить всевозможные съемки и во время карантина проводит все время с семьей. Теледива выбирается из дома только на детскую площадку со своим сыном Платоном.

В своей повседневной жизни она отказалась от профессиональной укладки волос и макияжа. Со своими подписчиками в социальной сети Instagram Ксения поделилась фотографией, где волосы ведущей находятся в полном беспорядке. По её словам, идёт третий день без укладки.

Уйти на карантин журналистку заставили события последних дней. Её мать, Людмила Нарусова, была недавно госпитализирована в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. И хотя первый анализ показал отсутствие коронавируса у Нарусовой, а с мамой Ксения общалась только две недели назад, Собчак решила уйти на карантин.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:14

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