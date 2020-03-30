Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним видом





Сейчас известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак находится в своём доме в режиме самоизоляции. Она была вынуждена отменить всевозможные съемки и во время карантина проводит все время с семьей. Теледива выбирается из дома только на детскую площадку со своим сыном Платоном.В своей повседневной жизни она отказалась от профессиональной укладки волос и макияжа. Со своими подписчиками в социальной сети Instagram Ксения поделилась фотографией, где волосы ведущей находятся в полном беспорядке. По её словам, идёт третий день без укладки.Уйти на карантин журналистку заставили события последних дней. Её мать, Людмила Нарусова, была недавно госпитализирована в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. И хотя первый анализ показал отсутствие коронавируса у Нарусовой, а с мамой Ксения общалась только две недели назад, Собчак решила уйти на карантин.