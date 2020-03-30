Божена Рынска поздравила Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову с рождением ребенка

Недавно Божена Рынска родила дочь от покойного мужа Игоря Малашенко, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram. В комментариях под записью с поздравлениями выступила Татьяна Брухунова, которая пожелала “здоровья малышке и счастливой судьбы”. В ответ журналистка тоже выразила пожелания помощнице Петросяна в связи с рождением сына.Артистка также предложила свою дочь в качестве будущей невесты, отметив, что она уже в этом возрасте “красивая и женственная”. Брухунова ответила на это улыбающимся эмодзи и не стала отрицать факт рождения наследника. Однако официального подтверждения этому от блогера не поступало.Не так давно пользователи Сети заподозрили, что Татьяна Брухунова вышла замуж за своего начальника Евгения Петросяна, поскольку на ее безымянном пальце появилось кольцо. Согласно слухам, церемония бракосочетания состоялась в декабре 2019 года, а вскоре у пары родился сын от суррогатной матери в Дубае.