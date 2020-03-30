Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек «героинями»

Артистка написала, что «шел 10-тый день самоизоляции». Лиза Боярская уже несколько раз пыталась написать содержательный пост, но у нее ничего не выходит. Актриса призналась, что она «ничего не успевает», так как нужно приготовить еду, постирать, покормить всех, поиграть с детьми, сделать уроки, погладить и так далее по списку. Поэтому Лиза Боярская призналась, что восторгается женщинами-домохозяйками и назвала их «героинями».Дочь легендарного актера состоит в браке с 37-летним Максимом Матвеевым, заслуженным артистом РФ. Пара воспитывает двоих сыновей, которым семь и два года. Из-за распространения коронавирусоной инфекции по миру, отменены все съемки, поэтому артисты находятся дома. Поклонники отметили, что, судя по их «счастливым» лицам, им уже хочется сбежать на работу. На это Лиза Боярская ответила, что улыбки у них с мужем на лице – это уже «нервное».