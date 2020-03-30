АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек «героинями»

Актриса Лиза Боярская сейчас не так часто публикует посты в Instagram. Но недавно она порадовала поклонников совместным снимком с мужем и выразила свой восторг домохозяйкам.

Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек «героинями»


Артистка написала, что «шел 10-тый день самоизоляции». Лиза Боярская уже несколько раз пыталась написать содержательный пост, но у нее ничего не выходит. Актриса призналась, что она «ничего не успевает», так как нужно приготовить еду, постирать, покормить всех, поиграть с детьми, сделать уроки, погладить и так далее по списку. Поэтому Лиза Боярская призналась, что восторгается женщинами-домохозяйками и назвала их «героинями».

Дочь легендарного актера состоит в браке с 37-летним Максимом Матвеевым, заслуженным артистом РФ. Пара воспитывает двоих сыновей, которым семь и два года. Из-за распространения коронавирусоной инфекции по миру, отменены все съемки, поэтому артисты находятся дома. Поклонники отметили, что, судя по их «счастливым» лицам, им уже хочется сбежать на работу. На это Лиза Боярская ответила, что улыбки у них с мужем на лице – это уже «нервное».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Huawei P40 Pro+ имеет функцию измерения температуры…
В России протестировали новый комплекс "Орион-Ц" для связи с…
В США от коронавируса в один день умерли пожилые супруги, прожившие вместе 65…
Ксения Собчак на карантине перестала следить за внешним…
Божена Рынска поздравила Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову с рождением…
Лиза Боярская на карантине назвала домохозяек…
В Сети разместили видео с китайским «клоном» Toyota Land Cruiser…
Виктория Романец перед возвращением на "Дом-2" купила себе браслет за 250 тысяч…
Эдуард Уткин: Ювелирный рынок РФ ожидает сокращение персонала на…
Ученые установили, при какой температуре активизируется…
Сын Олега Газманова рассказал, что певец находится на жестком карантине из-за Льва…
У советника Биньяма Нетаньяху Ривки Палух обнаружили…
Открыт предзаказ на смартфон 8848 Titanium M6 с двумя…
Уже понятно, кто может стать следующим сожителем звезды «Дом-2» Алёны…
Любимица Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» Полина Смирнова покинула…
Медики из Индии перечислили главные напитки для поддержания…
В Турции археологи обнаружили часы возрастом свыше 2 тысяч…
Эксперты назвали породы собак, которые не будут терорризировать хозяев постоянным…
Дерматологи назвали эфирные масла с мощными антибактериальным…
Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют…
Эксперты назвали пять способов, избавляющих человека от…
Врачи рассказали о ряде признаков для ранней диагностики аутизма у…
Ученые рассказали о вреде и пользе драгоценных металлов в еде, косметике и…
Учёные рассказали, как выбрать идеальную кофейную…
Лера Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки Аллы Крутой, где присутствовал больной коронавирусом Лев…
Диетолог Елена Соломатина: Состав самого вредного вида хлеба занимает несколько…
«Стильная»: Алла Пугачева в модном образе вышла на прогулку с мужем и…
«Приучается к бытовой самостоятельности»: Эвелина Блёданс во время карантина занимается уборкой с…
Просмотреть все новости