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В Сети разместили видео с китайским «клоном» Toyota Land Cruiser 200

Компания Hengtian готовит к выходу на рынок полноразмерный автомобиль L4600. Он оказался почти «клоном» модели Toyota Land Cruiser 200, что демонстрирует соответствующее видео.

Схожие черты были выявлены в дизайне и технических характеристиках машин. За основу конструкции кузова и рамного шасси L4600 разработчики взяли оригинальную версию Land Cruiser 200. Как пишет издание «Новые автомобили», скорее всего, копия внедорожника является пиратской. В базовой комплектации присутствует мотор FT8VG46KH фирмы Futai Power на 4,6 литра, выдающий 286 лошадиных сил. В паре с двигателем работает АКПП. Транспортное средство презентуют с салоном на 5 или 7 мест. Согласно некоторой информации, выпустят и бюджетный вариант с 3-литровой силовой установкой. Официальный показ китайского авто пройдет в рамках международного автосалона в Пекине. Производить внедорожник начнут с середины этого года.

Корпорация Hengtian Automobile существует с 2011 года и имеет собственный автозавод полного цикла. Ежегодно она выпускает 100 000 экземпляров машин. До недавнего времени компания занималась только сборкой пикапов, в связи с чем «клон» Toyota Land Cruiser 200 станет первым полноценным внедорожником.


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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:57

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