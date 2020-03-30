Виктория Романец перед возвращением на "Дом-2" купила себе браслет за 250 тысяч рублей





Недавно стало известно, что бывшей звезде шоу «Дом-2» Виктории Романец организаторы проекта сделали заманчивое предложение. Они пригласили Викторию вернуться в периметр, уверив, что компанию ей составит Антон Гусев. Как утверждает девушка, пока она серьёзно раздумывает над подобным заманчивым предложением.Судя по комментариям Романец, которые она размещает на своей странице в социальной сети Instagram, девушка абсолютно не скучает вне проекта. На днях, например, Вика посетила московский ГУМ, чтобы приобрести себе обновки. Кроме дорогих брендовых предметов одежды, выпускница решила купить в ювелирном магазине дорогое украшение.Браслет французского бренда Cartier, который приобрела Романец, оценивается в четверть миллиона рублей. Как пожаловалась Виктория подписчикам, несколько дней назад она видела ценник 220 000. Обвал национальной валюты вызвал резкое подорожание аксессуара.Такое увеличение цены не стало поводом для девушки отказать себе в удовольствии от покупки. Она убедила своих поклонников, что скоро подобная безделушка будет стоить половину миллиона.