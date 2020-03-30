Эдуард Уткин: Ювелирный рынок РФ ожидает сокращение персонала на 75-80%





Гендиректор ассоциации ювелиров не исключает, что объемы продаж сократятся до 95%. По словам Эдуарда Уткина, в этой отрасли занято около 160 тысяч человек. Он очень надеется, что удастся сохранить от 15 до 20% персонала, а изменения произойдут в течение трех месяцев. Как отметил эксперт, у ювелиров нет запаса прочности и так называемой «подушки безопасности». Эдуард Уткин отметил, что глобальное ухудшение ситуации приведет к тому, что не будет возможности выплачивать зарплату сотрудникам, поэтому их придется сократить.По поводу полугодовых каникул, которые были предложены Минпромторгом для предпринимателей, эксперт отметил, что значительного эффекта для ювелирной отрасли они не принесут. Компаниям уже сейчас необходимо заплатить налог на прибыль за минувший год, а это невозможно, так как нет продаж. Эдуард Уткин отметил, что надежды на то, что появится выручка, нет. Поэтому отсрочка уплаты налоговых обязательств это «отложенная смерть» для предприятий.