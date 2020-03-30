Сын Олега Газманова рассказал, что певец находится на жестком карантине из-за Льва Лещенко

Олег Газманов принял решение о полной изоляции, поэтому никого к себе не пускает и не выпускает. Он контактирует только с сыновьями, но удаленно. Родион Газманов рассказывает отцу о последних новостях, а также присылает интересные ссылки. Артист переживает, что мог заразиться коронавирусом, когда был на дне рождении Аллы Крутой. На юбилее он общался со Львом Лещенко, у которого также диагностировали COVID-19.На самоизоляции находится и телеведущая Лера Кудрявцева. Она сдала тест на коронавирус и ждет результата, так как тоже была на празднике сестры Игоря Крутого. Знаменитость призывает своих звездных коллег и фолловеров не паниковать, а уделить внимание детям, изучению языков, чтению книг, разбору шкафов. Также она очень переживает за свою мать, поэтому заказывает ей продукты домой с помощью интернет-магазинов.