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Сын Олега Газманова рассказал, что певец находится на жестком карантине из-за Льва Лещенко

Родион, сын Олега Газманова, стал гостем программы «Звезды сошлись», которая выходит на НТВ. Родственник рассказал, что 68-летний певец сейчас находится на жестком карантине, так как он контактировал с зараженным Львом Лещенко.

Сын Олега Газманова рассказал, что певец находится на жестком карантине из-за Льва Лещенко


Олег Газманов принял решение о полной изоляции, поэтому никого к себе не пускает и не выпускает. Он контактирует только с сыновьями, но удаленно. Родион Газманов рассказывает отцу о последних новостях, а также присылает интересные ссылки. Артист переживает, что мог заразиться коронавирусом, когда был на дне рождении Аллы Крутой. На юбилее он общался со Львом Лещенко, у которого также диагностировали COVID-19.

На самоизоляции находится и телеведущая Лера Кудрявцева. Она сдала тест на коронавирус и ждет результата, так как тоже была на празднике сестры Игоря Крутого. Знаменитость призывает своих звездных коллег и фолловеров не паниковать, а уделить внимание детям, изучению языков, чтению книг, разбору шкафов. Также она очень переживает за свою мать, поэтому заказывает ей продукты домой с помощью интернет-магазинов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:35

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